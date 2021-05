Mulher despista-se contra muro e fica em estado grave em Arcos de Valdevez

Uma mulher, com cerca de 60 anos, ficou em estado grave, este sábado à tarde, depois do carro em que seguia ter sofrido um despiste. A viatura, que era conduzida pela vítima, colidiu contra um muro e tombou na estrada.



O acidente ocorreu no lugar de Ranhados, em Rio Frio, Arcos de Valdevez. A condutora foi assistida no local pelos bombeiros e depois transportada para o hospital de Viana do castelo.





Nesta ocorrência estiveram envolvidos sete operacionais dos bombeiros de Arcos de Valdevez, que foram apoiados por duas viaturas.