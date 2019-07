Uma mulher de 37 anos furtou um veículo em Belmonte e após perseguição foi detida em Malcata, no concelho do Sabugal, quando se dirigia para Espanha, anunciou este domingo a GNR.A mulher aproveitou-se da distração do dono para se introduzir no veículo e colocar-se em marcha.Alertada, a GNR colocou no terreno várias patrulhas e pouco tempo depois viria a intercetá-la perto da fronteira com Espanha.Tinha em sua posse uma pistola ilegal com cinco munições.