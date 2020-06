Mulher detida após agredir ex-marido com pau e tentar esfaquear vítima à frente da GNR

Uma mulher foi detida em flagrante delito na passada segunda-feira depois de agredir o ex-marido com um pau, ameaçando-o com uma faca de cozinha na presença dos militares da GNR de Vinhais.



De acordo com um comunicado da GNR, as autoridades foram chamadas após uma denúncia de um desentendimento entre um casal. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima ferida, com ferimentos na cabeça, após ter sido agredido pela mulher com um pau.







A vítima foi transportada para o hospital.



A detida foi já presente ao Tribunal Judicial de Bragança, onde lhe foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.