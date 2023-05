Mulher detida após ter cortado pulseira eletrónica em São Miguel

Uma mulher de 27 anos foi detida, "em flagrante delito", após ter alegadamente cortado a pulseira eletrónica que lhe tinha sido colocada e fugido, na Lagoa, na ilha de São Miguel, nos Açores, foi esta terça-feira anunciado.

Segundo um comunicado de imprensa do Comando Regional dos Açores da PSP, a mulher foi detida na sequência de "um alerta emitido pelos serviços da Direção Regional de Reinserção e Serviços Prisionais", dando conta de que a arguida teria cortado a pulseira eletrónica e iniciado uma "fuga para parte incerta".

A mulher estava com a medida de coação de obrigação de permanência na habitação com meios técnicos de controlo à distancia por estar "fortemente indiciada na prática de vários crimes relacionados com criminalidade violenta e grave, nomeadamente crimes contra a propriedade", informa a PSP.

A suspeita foi intercetada em menos de três horas na freguesia de Água de Pau.

"A detida, depois de ter sido presente novamente no Tribunal Judicial de Ponta Delgada, foi julgada e condenada em processo sumário a uma pena de cinco meses de prisão, suspensa na sua execução, durante o período de um ano", refere ainda a polícia.

O Comando Regional da PSP apela à população para que, sempre que tenha conhecimento de violações de medidas privativas da liberdade em regime domiciliário, contacte rapidamente qualquer esquadra de polícia.