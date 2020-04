Mulher detida com pequeno arsenal a caminho de contenda previamente marcada

A PSP deteve esta segunda-feira de madrugada na Estrada Nacional 14 (EN14), entre Braga e Famalicão, uma mulher que seguia de carro com dois homens e com um "pequeno arsenal" alegadamente a caminho de uma "contenda" marcada no dia anterior.

Em comunicado, a PSP refere que no final da tarde de domingo ocorreu "uma contenda entre indivíduos" residentes nas cidades de Vila Nova de Famalicão e de Braga e que para a noite "estaria previsto um encontro entre os mesmos indivíduos".

A PSP efetuou uma ação de controlo na EN14, no sentido Braga-Famalicão, e pelas 02h00 intercetou uma viatura em que seguiam dois homens e uma mulher, que não apresentaram qualquer "justificação legítima" para se ausentarem das suas residências.

Foi-lhes feita uma revista, tendo a PSP encontrado na posse da mulher duas pistolas de calibre 7,65 milímetros e respetivos carregadores das pistolas referidas, além de mais três carregadores e um total de 46 munições daquele calibre, todas por deflagrar.

A mulher foi detida e os homens foram notificados no âmbito da legislação do estado de emergência sobre a proibição de se ausentarem das suas residências e de circularem em concelho distinto do da área de residência.