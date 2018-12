Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher detida em Aveiro por segurança privada ilegal

Detenção ocorreu na sequência de uma investigação que já vinha decorrendo há alguns meses, em Águeda.

Por Lusa | 15:47

A Polícia judiciária (PJ) de Aveiro deteve uma mulher pela prática do crime de exercício ilícito de segurança privada, numa empresa do concelho de Águeda, informou esta quarta-feira aquele órgão de polícia criminal.



Segundo um comunicado da PJ, a detenção ocorreu na sequência de uma investigação que já vinha decorrendo há alguns meses.



"O crime em investigação era cometido nas instalações de uma grande empresa no concelho de Águeda, verificando-se a execução de serviços de segurança, nomeadamente controle e registo de entradas, revista de viaturas, sem para o efeito existir alvará para a prestação de serviços de segurança privada, não possuindo assim as condições legalmente exigidas para o exercício da atividade a que se dedicava", refere a mesma nota.



No decorrer de buscas realizadas às instalações da empresa, foram apreendidos inúmeros documentos que comprovam as relações contratuais e a prestação de serviços de segurança.



A PJ diz que as investigações vão prosseguir no sentido de identificar todas as situações e envolvidos nos factos apurados.