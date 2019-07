Mulher detida em flagrante por violência doméstica em Proença-a-Nova

Uma mulher de 31 anos ficou com pulseira eletrónica por ordem judicial, após ser detida em flagrante delito por violência doméstica ao seu companheiro, em Proença-a-Nova, anunciou esta sexta-feira a GNR.Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR explica que o Posto Territorial de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, recebeu uma denúncia de que a vítima, um homem de 35 anos, estava a ser alvo de ameaças de morte por parte da sua companheira."Os militares [da GNR] deslocaram-se de imediato para o local surpreendendo a agressora, em flagrante delito, a ameaçar de morte e a arremessar pedras contra o seu companheiro", lê-se na nota.A mulher foi detida e, após presença no Tribunal Judicial de Oleiros, ficou sujeita às medidas de coação de proibição de contactar a vítima e proibição de se aproximar da sua residência, sendo controlada por pulseira eletrónica.