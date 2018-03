Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher detida na prisão de Custóias com haxixe e heroína no organismo

Suspeita tinha droga suficiente para 200 doses individuais.

Por Lusa | 12:40

Uma mulher que transportava no interior do organismo 44 gramas de haxixe e 11 gramas de heroína, suficientes para 90 e 110 doses individuais, foi detida na cadeia de Custóias, Matosinhos, por tráfico de droga, informou esta quinta-feira a Judiciária.



A mulher, de 33 anos de idade, ia visitar um recluso àquele estabelecimento prisional.



Em comunicado, a Polícia Judiciária indica que a detenção ocorreu quando a detida tentava "introduzir [no estabelecimento prisional] cerca de 44 gramas de haxixe e 11 gramas de heroína", o equivalente a 90 e 110 doses individuais, respetivamente.



A detenção foi realizada pela Judiciária em "estreita colaboração" com os Serviços Prisionais, acrescenta o comunicado.