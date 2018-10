Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher detida nos Açores por suspeita de homicídio

PJ investiga morte de homem de 50 anos, esta quinta-feira, na Ribeira Grande, ilha de São Miguel.

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou esta sexta-feira estar a investigar um alegado homicídio supostamente ocorrido na quinta-feira, no concelho da Ribeira Grande, ilha de São Miguel, Açores, tendo detido como suspeita uma mulher.



"Estamos a investigar um alegado homicídio na tarde de quinta-feira no concelho da Ribeira Grande. E já procedemos à detenção de uma suspeita", disse à Lusa o coordenador da PJ nos Açores, João Oliveira.



Ao que o CM apurou, a vítima é um homem com cerca de 50 anos. O crime aconteceu esta quinta-feira, por volta das 16h40 locais (17h40 em Lisboa), na localidade de Porto Formoso, concelho de Ribeira Grande. A mulher detida será uma familiar próxima da vítima.



A PJ remete mais esclarecimentos sobre este alegado homicídio para um posterior comunicado.