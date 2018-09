Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher detida pela polícia ao tentar expulsar marido de casa

PSP já conhecia o histórico de violência doméstica entre o casal.

Por A.S.M. | 18:49

Uma mulher, de 52 anos, alegadamente vítima de recorrentes episódios de violência doméstica, quis expulsar o marido, de 51, de casa, na rua Direita de Francos, no Porto, e acabou detida pela PSP, na madrugada de sábado. Tudo porque, desta vez, foi ela a ameaçar e a tentar agredir o companheiro à frente dos agentes chamados ao local.



O alerta chegou às autoridades pelas 02h20. Ao que o CM apurou junto de fonte policial, a mulher justificou estar farta de ser agredida - há histórico de violência por parte do homem - e pretendia colocar o marido fora da habitação. Este chamou a PSP e foi com a polícia já no local que a mulher avançou para tentar agredi-lo.



A mulher, doméstica, foi aí detida e, durante o dia de domingo, presente a um juiz de instrução.