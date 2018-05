Mulher detida pelo crime de incêndio em Matosinhos

Moradora estaria alegadamente a sofrer um quadro de desequilíbrio mental.

A presumível autora de um crime de incêndio num apartamento, em Leça da Palmeira, em Matosinhos, foi identificada e detida pela Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte.

Na madrugada do dia 25 de abril do presente ano, a suspeita terá provocado o fogo, em aparente quadro de desequilíbrio mental e consumo de estupefacientes, com ignição das almofadas do sofá localizado na sala da habitação e com recurso a um isqueiro.

Em resultado do fogo, foram provocados danos significativos no apartamento e prédio habitacional, causando o pânico nos vizinhos ali residentes, e tendo o incêndio e fumo gerado impedido a saída de alguns locatários para o exterior.

A detida, de 35 anos e sem ocupação laboral, será presente à competente autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.