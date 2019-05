Mulher detida por suspeita de colaborar em abuso sexual de menor no Porto

Uma mulher de 31 anos foi detida no Porto por suspeita de coautoria na prática do crime de abuso sexual de uma criança de 10 anos, informou este sábado a Polícia Judiciária (PJ).



Segundo um comunicado da PJ, a diretoria do Norte identificou e deteve uma mulher, "no cumprimento de mandados de detenção, pela presumível coautoria do crime de abuso sexual de criança".





A PJ tomou conhecimento, na sequência de denúncia por parte da vítima, de 10 anos, que "a suspeita, durante o período em que a menor se encontrava em sua casa, permitia que um terceiro, ainda não identificado, praticasse atos de natureza sexual" com a menina.A detida, uma mulher de 31 anos, empregada de balcão, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, acrescentou a mesma nota da PJ.