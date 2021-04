Uma mulher de 53 anos foi detida em Resende por violência doméstica sobre o marido, de 46, anunciou esta segunda-feira a GNR.A suspeita injuriou e ameaçou de morte o companheiro com uma faca e uma enxada e foi detida em flagrante.Já com antecedentes pelo mesmo crime, a mulher foi presente a um juiz do Tribunal Judicial de Lamego que lhe aplicou a medida de coação de afastamento e proibição de contacto com a vítima.