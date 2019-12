Mulher detida por agressão à mãe idosa na Amadora

Uma mulher de 59 anos foi detida pela PSP da Amadora, no dia de Natal, por violência doméstica contra a mãe, uma idosa de 82 anos. O tribunal libertou-a com proibição de contactar a vítima.A PSP teve conhecimento, no dia 13, de que algo estaria "errado". Soube que a idosa teria "caído em casa". A vítima "demonstrava muito medo, levantando a suspeita de que estaria a sofrer coação psicológica por parte da sua filha."A Polícia continuou a monitorizar a família e no dia 25 encontrou a idosa sozinha com "bastante receio em falar".A filha ligou para a esquadra, embriagada. Quando a PSP voltou à casa, "eram audíveis os gritos da suspeita para a mãe". Injúrias "que culminaram em agressões físicas, também audíveis do corredor do prédio".A idosa sofreu ferimentos no rosto.