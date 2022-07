Mulher detida por atear 11 fogos em Paredes de Coura

Uma mulher foi detida pela Polícia Judicária de Braga esta quarta-feira por suspeitas de atear onze incêndios florestais "num quadro de desequilíbrio psicológico e emocional" em Paredes de Coura.



De acordo com o comunicado, a suspeita, de 45 anos, terá provocado os crimes durante a tarde desta terça-feira em zonas de floresta, com grande risco de propagação das chamas e de difícil acesso. Foram iniciados com chama direta e produtos de combustão fácil.





"A pronta e eficaz intervenção dos bombeiros e dos sapadores florestais evitaram a rápida propagação dos incêndios, que foram extintos ainda numa fase inicial", lê-se na nota.A mulher também terá provocado um incêndio num edifício.A detida vai ser preesnte a tribunal para primeiro interrogatório judicial.