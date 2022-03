Mulher detida por esfaquear vigilante dentro do Centro Comercial Vasco da Gama em Lisboa

Uma mulher de 26 anos esfaqueou um vigilante do Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, por este a ter abordado no sentido de colocar a máscara. A agressão aconteceu na passada sexta-feira, segundo comunicado divulgado pela PSP.A mulher provocou dois cortes na mão da vítima, que teve de ser assistida.Quando chegaram ao local, as autoridades encontraram a mulher com a faca na mão, apontada aos vigilantes do centro comercial.A PSP deteve a mulher, que ainda tentou agarrar uma outra faca que estaria em cima de uma mesa perto da zona em que se encontrava.A agressora tem histórico criminal relacionado com crimes contra o património e desobediência à autoridade pública, de acordo com a PSP.Em atualização