Mulher detida por excesso de álcool após provocar acidente em Viana do Castelo

Uma condutora foi detida, no sábado, com uma taxa álcool no sangue superior à permitida por lei, depois de ter provocado um acidente, na rua da Estação, em Darque, Viana do Castelo.



Segundo a PSP, a mulher, natural de Vila Fria, em Viana do Castelo, embateu com a sua viatura na traseira de um carro e, ao ser submetida ao teste do balão, acusou excesso de álcool no sangue.





Foi presente, esta segunda-feira, a tribunal para aplicação das medidas de coação. Do acidente não resultaram feridos.