Mulher detida por fazer parte de rede de tráfico a partir da cadeia do Porto

Uma mulher de 30 anos foi detida, esta segunda-feira, por tráfico de droga. A suspeita pertencia a um grupo que negociava a partir de um estabelecimento prisional, no Porto.



O grupo foi desmantelado na sequência de uma investigação, em setembro do ano passado. Um casal, pertencente à mesma rede, tinha sido detido por distribuição de haxixe nos concelhos de Mirandela e Mealhada, sendo que esta era dirigida a partir do Establecimento Prisional do Porto. Era um homem de 34 anos a cumprir pena por tráfico de droga e que tinha como suporte no exterior a mulher de 30.





A operação pelos militares da GNR levou à apreensão de nove telemóveis, dois tablets, 350 euros em dinheiro, registos de transições financeias e à detenção da mulher, que foi encaminhada para as instalações da Guarda.Vai ser presente ao Tribunal Judicial de Mirandela esta terça-feira.