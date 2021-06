Mulher detida por golpear companheiro com tesoura e ameaçá-lo de morte em Albufeira

A GNR anunciou esta terça-feira a detenção de uma mulher de 36 anos em Albufeira, suspeita de violência doméstica contra o companheiro, um homem da mesma idade.Segundo comunicado da GNR, a suspeita ameaçava de morte e agredia fisicamente a vítima, provocando-lhe medo e inquietação, tendo chegado mesmo a atacar o companheiro com uma tesoura. Golpeou-o várias vezes, "em partes vitais do corpo", adiantam as autoridades.A mulher será presente a tribunal esta terça-feira para ficar a conhecer as medidas de coação a aplicar.