Mulher detida por incendiar apartamento em Vila Nova de Famalicão

Uma mulher, de 24 anos, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeita de ser a autora de um incêndio em apartamento, em Joane, Vila Nova de Famalicão.



De acordo com um comunicado da PJ, a detida provocou o fogo "num aparente quadro de desequilíbrio mental, através da ignição, com recurso a um isqueiro, de vários objetos que se encontravam no interior do apartamento".





A habitação ficou danificada e as restantes existentes no prédio também ficaram em perigo.O comunicado dá ainda conta de que o incêndio não atingiu "maiores proporções pela pronta atuação de vizinhos e do corpo de Bombeiros que acorreu ao local".

A detida, desempregada, foi presente à competente autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial. Foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações em posto policial e sujeição a tratamento clínico.