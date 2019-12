Mulher detida por suspeita de maus tratos em lar de idosos ilegal em Vila Nova de Gaia

A GNR do Porto deteve na passada quinta-feira uma mulher de 62 anos, suspeita de 14 crimes de maus tratos num lar de idosos ilegal, em Pedroso, Vila Nova de Gaia.A mulher é ainda suspeita de cinco crimes de desobediência.No comunicado pode ler-se que "Na referida residência, estavam 11 idosos, 3 dos quais acamados, todos eles sem as condições estipuladas legalmente e necessárias para este tipo de lares, o que levou de imediato ao seu encerramento e ao encaminhamento de todos os idosos para as respetivas famílias".As autoridades informam também que durante a referida operação estiveram presentes militares da GNR, médicos da Delegação do Norte do Instituto de Medicina Legal, médicos e enfermeiros do Centro de Saúde local.Suspeita foi presente a primeiro interrogatório no passado dia 20 de dezembro, no Tribunal de Instrução Criminal do porto, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A mulher está ainda proibida de contactar com as vítimas e restantes testemunhas do processo.