Mulher detida por violência doméstica contra o companheiro em Portalegre

Uma mulher de 57 anos foi detida na quinta-feira por violência doméstica contra o companheiro no concelho de Portalegre.Segundo avança a GNR em comunicado, no âmbito de uma investigação foi possível apurar que a suspeita exercia de forma continuada violência emocional e coação psicológica contra a vítima, seu companheiro, de 55 anos.A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de "termo de identidade e residência, proibição de contacto com a vítima por qualquer meio, proibição de se aproximar da vítima ou permanecer nas imediações da residência onde se encontra a residir ou onde venha a residir e do seu local de trabalho, numa distância de 300 metros, controlado com pulseira eletrónica".