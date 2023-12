Mulher do antigo presidente da junta de Cabeço de Vide morre a poucas horas do funeral do marido

Uma colisão frontal no IP2, perto de Portalegre, na noite de sexta-feira, causou a morte de Nicole Garcia, 29 anos, Manuel Fontainhas, de 84 anos, e deixou ferida com gravidade Vicência Fontainhas, de 76.A mulher do antigo presidente da junta de Cabeço de Vide lutou pela vida durante dois dias nos Cuidados Intensivos do hospital mas acabou por não resistir e morreu poucas horas antes do funeral do marido, que foi esta segunda-feira sepultado.Vicência Fontainhas foi funcionária e chefe da estação dos CTT de Alter do Chão. As cerimónias fúnebres da idosa decorrem esta terça-feira em Cabeço de Vide.