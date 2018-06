Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher e filhos menores ficam sem casa após incêndio

Fogo deflagrou na sala da família e acabaram por perder tudo.

19:59

Uma mulher e dois filhos menores, de 10 e 14 anos, perderam esta quarta-feira tudo o que tinham após um incêndio no apartamento onde viviam em Port Alto, Samora Correia, ter destruído tudo.



O alerta foi dado às 14h30 e os Bombeiros Voluntários de Samoora Correia tomaram conta da ocorrência com o auxílio do corpo de bombeiros de Benavente num total de 15 homens. Segundo o CM conseguiu apurar junto de fonte dos bombeiros, o incêndio começou na sala de um apartamento de segundo andar, onde a família vivia, e acabou por afetar o piso superior do prédio.



Não houve feridos, mas, apesar da rápida intervenção dos bombeiros, a família acabou por perder tudo.



Entretanto foi criada uma onda de solidariedade por parte dos amigos e vizinhos. Mãe e filhos ficaram temporariamente alojadas em casa de uma amiga.



"A família necessita de uma casa, eletrodomésticos, móveis, roupas e comida. Está lançada uma campanha de recolha de ajudas. O Ponto Solidário é na sede da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA). A mãe das crianças trabalha no bar da associação onde é uma pessoa muito estimada por toda a comunidade", pode ler-se numa publicação com o objetivo de ajudar a família que conta já com mais de uma centena de partilhas.