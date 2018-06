Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher em contramão faz quatro feridos

Condutora de 72 anos provocou uma colisão frontal com outra viatura em Santarém.

Por João Nuno Pepino | 08:32

Uma mulher de 72 anos provocou uma colisão frontal com outra viatura quando o carro que conduzia seguia em contramão na Circular Urbana D. Luís, Santarém, na madrugada desta segunda-feira.



Além da condutora, seguiam no veículo uma mulher de 27 anos e uma menina de 12, e todas sofreram ferimentos considerados graves, tendo sido transportadas ao hospital de Santarém.



No outro carro, seguia um condutor, que sofreu apenas ferimentos ligeiros.