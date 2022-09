Uma mulher, de 55 anos, sofreu ferimentos graves, esta tarde de sexta-feira, depois de ser atingida por um portão, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 19h00, para os bombeiros da Arrifana, para um ocorrência relacionada com um trauma, na rua das Escolas, no lugar do Salgueiral, em Lobão.A vítima foi levada para o hospital de Santa Maria da Feira.