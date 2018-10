Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher em estado grave após acidente com rachador de lenha em Arcos de Valdevez

Vítima de 44 anos de idade foi transportada ao Hospital de São João, no Porto.

Por Lusa | 19:03

Uma mulher sofreu esta segunda-feira "várias fraturas do pulso direito e esmagamento de alguns dedos da mão" na sequência de um acidente com um rachador de lenha, em Arcos de Valdevez, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros locais.



Segundo Filipe Guimarães, a mulher de 44 anos de idade foi transportada ao Hospital de São João, no Porto, com o acompanhamento da Viatura de Emergência Médica (VMER), estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.



O acidente, ocorreu cerca das 12h20, "no estaleiro de uma empresa de madeiras, propriedade do marido da vítima", no lugar da Aldeia, freguesia do Couto, naquele concelho do distrito de Viana do Castelo.



"A vítima, encontrava-se a trabalhar com o rachador de lenha quando este encravou. Resolveu colocar a mão no seu interior para verificar o que se passava, resultando daí a situação de acidente", especificou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, acrescentando que a mulher "foi assistida no local pelos bombeiros daquela corporação, apoiados pela ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV)".