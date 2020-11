Mulher em estado grave após colisão entre carro e camião em Montalegre

Uma colisão, na tarde desta quinta-feira, entre um veículo ligeiro e um pesado, na localidade de Chã, em Montalegre, causou ferimentos graves a uma mulher e ferimentos ligeiros ao marido desta, na casa dos 70 anos.

O alerta para o acidente foi dado às 15h24 e no local estiveram 15 operacionais apoiados por seis veículos, entre Bombeiros de Montalegre, INEM e GNR.

Segundo David Teixeira, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Montalegre "a violência do embate era bem visível e o piso estava molhado. A vítima do sexo feminino teve de ser desencarcerada e o casal foi transportado o hospital de Chaves".

O condutor do veículo pesado escapou ileso do acidente. O Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação está encarregue de perceber as causas da colisão.