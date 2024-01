Mulher em estado grave após incêndio em habitação em Setúbal

Uma mulher ficou esta sexta-feira em estado grave, devido à inalação de fumos, na sequência de um incêndio na sua habitação em Setúbal, adiantaram os Bombeiros Sapadores de Setúbal.

O incêndio ocorreu ao final da tarde desta sexta-feira, numa habitação na freguesia de São Sebastião, em Setúbal, referiu a Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal na sua página na rede social Facebook.

A proprietária da habitação foi transportada para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, em estado grave, devido à inalação de fumos, explicou a mesma fonte.

"Apesar da rápida chegada dos meios da Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal ao local, não foi possível resgatar com vida os dois felinos que se encontravam no interior da habitação", acrescentou.

No local estiveram os sapadores da Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal, com 12 operacionais apoiados por três viaturas, uma ambulância do INEM e a PSP.