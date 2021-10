Uma mulher ficou em estado grave depois de ter sido atacada por uma vaca, em Fafe, no momento em que ia deixar a alimentação no estábulo.Após entrar no local com um fardo de palha, a vítima, de 74 anos, foi empurrada pelo animal e sofreu ferimentos na zona da virilha e do abdómen, tendo sido socorrida por outra mulher que se encontrava no local.A mulher foi transportada para o hospital de Guimarães.