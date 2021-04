Uma mulher sofreu ferimentos graves esta quarta-feira na sequência de um atropelamento na EN 10-3, em Palhais.A vítima foi transportada para o hospital do Barreiro.Para o local foram enviados os bombeiros do Barreiro, com quatro veículos e 11 operacionais, a PSP e a VMER.O alerta foi dado pelas 20h41.