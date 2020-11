Uma mulher de 53 anos ficou esta quinta-feira em estado grave após ter sido atropelada por uma moto, quando atravessava a rua Senador Sousa Fernandes, em Vila Nova de Famalicão.



O acidente aconteceu às 09h00 e a vítima foi transportada para a sala de emergência do Hospital de Famalicão, com suspeitas de um traumatismo craneo-encefálico grave.



As circunstâncias do atropelamento estão a ser investigadas pela PSP de Vila Nova de Famalicão, que esteve no local.

Ver comentários