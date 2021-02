Uma mulher ficou em estado grave esta quinta-feira após sofrer uma descarga elétrica durante um acidente de trabalho.Tudo aconteceu no interior de uma fábrica de calçado localizada em Rio Tinto, no concelho de Gondomar.O alerta foi dado pouco depois das 09h00, tendo a vítima sido assistida pelos bombeiros de Areosa/ Rio Tinto e pelo INEM. Também a PSP foi chamada e tomou conta da ocorrência.A mulher foi transportada para o Hospital de Santo António, no Porto.