Mulher embriagada dá estalada em polícia

Agressora, de 49 anos, foi detida em Portimão.

Por Rui Pando Gomes | 08:35

Um agente da PSP foi agredido por uma mulher com uma estalada na cara, esta quarta-feira de madrugada, no posto de turismo da Praia da Rocha, em Portimão. A agressora, de 49 anos, foi detida.



O incidente, ao que o CM conseguiu apurar, aconteceu por volta da 00h30 da madrugada depois de os agentes terem sido chamados à avenida Tomás Cabreira, na Praia da Rocha, devido a desacatos junto a estabelecimentos de diversão noturna.



Quando os agentes chegaram ao local encontraram uma mulher, de nacionalidade norueguesa, visivelmente embriagada a provocar distúrbios. Segundo revelaram várias testemunhas no local, a estrangeira estava a lançar garrafas e copos de vidro para cima das pessoas que passavam, o que estava a provocar vários conflitos.



Perante a situação, os polícias levaram a cidadã norueguesa para o posto da PSP da Praia da Rocha, que funciona na mesma avenida nos meses de maior agitação turística.



Durante a tentativa de identificação, a mulher apanhou um dos agentes desprevenidos e deu-lhe uma forte estalada no rosto.



Foi detida por agressão a agente da autoridade.



PORMENORES

Operação prolongada

O Ministério da Administração Interna decidiu prolongar, até 30 de setembro, a operação Verão Seguro, no Algarve, devido à grande afluência turística na região. O reforço de meios humanos e materiais das forças de segurança vai manter-se.



Reforço da PSP e GNR

A PSP mantém na região 33 equipas do Corpo de Intervenção, num total de 390 polícias, e 4 equipas de prevenção e reação imediata. A GNR mantém o reforço de 200 militares, 5 equipas cinotécnicas e 4 equipas de patrulha a cavalo.