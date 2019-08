Mulher encontra caixa com 3700 euros e devolve tudo ao dono

Maria de Jesus Moreira, assistente municipal de 58 anos, foi esta quarta-feira louvada pelo município de Viana do Castelo por ter encontrado uma caixa com 3700 euros e um brinco em ouro, na zona do Cabedelo, no dia 20, e ter devolvido tudo ao dono, proprietário de um restaurante.A quantia encontrada resultava de um dia de trabalho no estabelecimento, durante as festas da Senhora d’Agonia, e terá caído na rua quando o comerciante seguia para casa de mota. Pelo altruísmo, a mulher foi recompensada pelo empresário com 100 euros e um jantar no restaurante.Maria de Jesus Moreira não descansou enquanto não conseguiu devolver o dinheiro e já afirmou que nunca caiu na tentação de o guardar. Uma fatura, que estava no interior da caixa, com o contacto profissional do dono do dinheiro, foi crucial para que a devolução fosse possível.Depois de duas chamadas não atendidas, a assistente municipal conseguiu contactar Rúben Oliveira.Entretanto, o conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana, onde a mulher trabalha, destacou o "sentido de responsabilidade e altruísmo".