Saiu de casa pelas 9 da manhã de domingo com os dois filhos gémeos de um ano para ir assistir à missa. Quando regressou, pelas 13h00, encontrou o marido, de 56 anos, prostrado no chão da sala do primeiro andar onde vivem na rua do Terreiro, na Lixa, Felgueiras, já sem vida. A Polícia Judiciária do Porto investiga agora o que levou à morte do homem.