Mulher encontrada carbonizada em casa

Vítima mortal tinha 84 anos.

08:51

As chamas saíam pelas janelas e pelo telhado da casa, na aldeia de Cardeal, Miranda do Corvo, quando os moradores se aperceberam. No interior estava a proprietária, Laurinda Antunes, 84 anos, que foi encontrada carbonizada. "Foi assustador, as chamas saíam por todo o lado", descrevem os vizinhos, que já nada conseguiram fazer para tentar salvar a idosa.



"É um choque muito grande para todos", dizem os moradores. Laurinda Antunes foi proprietária de uma taberna/mercearia na aldeia, sendo conhecida na zona. As circunstâncias em que ocorreu o incêndio são desconhecidas.



O corpo foi encontrado pelos Bombeiros de Miranda do Corvo e transportado para o Instituto de Medicina Legal em Coimbra para ser autopsiado.