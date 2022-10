Os dias que antecederem à morte de Diana Santos, de 40 anos, estão a ser analisados a pente fino pelas autoridades. Um dos pontos da investigação passa pelo recente casamento da portuguesa - que foi encontrada decapitada e desmembrada - com um homem de nacionalidade marroquina.



Amigos da vítima, que vivia no Luxemburgo, garantiram ao CM que o casamento ocorreu no dia 18 de setembro, ou seja, apenas um dia antes de o corpo de Diana ter sido encontrado num edifício abandonado.









