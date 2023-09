Pai de professora morta em Alenquer relata momento de terror vivido durante assalto

Uma mulher foi encontrada morta em casa pelas autoridades, com sinais de violência, na sequência de um assalto à residência que partilhava com o pai, em Penafirme da Mata, no concelho de Alenquer.



Rita Cipriano, de 43 anos, terá recusado dar o código do cofre que os assaltantes exigiam e, por isso, terá sido amarrada e amordaçada, de barriga para baixo. Devido à posição, a vítima acabou por morrer por não conseguir respirar.





O pai ainda tentou salvar a filha mas sem sucesso, uma vez que acabou por ser agredido violentamente pelos assaltantes que o obrigaram a dizer onde se encontrava o resto do dinheiro.A dupla de ladrões conseguiu pôr-se em fuga com milhares de euros, ouro e ainda um relógio valioso que se encontrava dentro do cofre.No local estiveram as autoridades e os psicólogos do INEM para prestar apoio e assistência a Manuel Cipriano, de 76 anos, pai da vítima.A professora lecionava numa escola em Lisboa.O pai da vítima mortal do assalto em Alenquer, Manuel Cipriano, conta que os ladrões foram ter com ele ao quarto e que o obrigaram a abrir o cofre. O homem revela que foi ameaçado e que se apercebeu que algo se passava com a filha."Diz onde é que está ou levas já um tiro", conta Manuel afirmando ainda que foi agredido.