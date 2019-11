Mulher encontrada morta dentro de casa com oito cães no Porto

Uma mulher de 61 anos foi encontrada morta dentro de casa no Porto, durante a noite desta segunda-feira.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS do Porto, o alerta foi dado cerca das 22h00, para a abertura de porta, na Avenida Antunes Guimarães.De acordo com os Bombeiros Sapadores do Porto, à chegada ao local, a mulher já se encontrava cadáver e tinha perto dela oito cães, que estavam ao seu cuidado. Um dos animais apresentava ferimentos.O alerta foi dado pelos vizinhos.Em atualização