Mulher encontrada morta dentro de casa em Fafe

Uma mulher com cerca de 70 anos foi encontrada morta dentro de casa, esta terça-feira, em Arões, Fafe.Segundo o que oconseguiu apurar, o corpo foi encontrado cerca das 16h00, num cenário com indícios de crime.O alerta foi dado por vizinhos da vítima que estranharam o facto da idosa ainda não ter recolhido o pão que habitualmente é deixado à sua porta.À chegada ao local, os bombeiros encontraram o corpo da mulher já cadáver e bastante ensaguentado, no chão. A casa estava muito desarrumada.A Polícia Judiciária está a investigar.