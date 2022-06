Uma mulher com cerca de 70 anos foi encontrada morta em casa, em Moscavide, Loures, no final de tarde de domingo.O alerta foi dado por uma das vizinhas que estranho o desaparecimento da mulher, acionado assim as autoridades.Os bombeiros de Moscavide encontraram o cadáver depois de terem forçado a porta das traseiras da habitação.No local estiveram os bombeiros de Moscavide, Sacavém, e uma viatura médica do hospital de São José.A PSP acionou a Polícia Judiciária para investigar o caso.Em atualização