Mulher encontrada morta em Miranda do Corvo. Filho em estado grave

Uma mulher de 80 anos foi encontrada morta este sábado, em Miranda do Corvo.O filho, com cerca de 45 anos, foi encontrado com sinais de intoxicação, em estado considerado grave e foi transportado para o hospital.Foram feitas manobras de reanimação à idosa, pelos bombeiros, mas não foi possível reverter a situação.A Polícia Judiciária investiga o caso.Em atualização