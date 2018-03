Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher encontrada morta junto ao rio Tejo no Barreiro

Corpo encontrado por populares.

03.03.18

Uma mulher foi encontrada morta junto às rochas na avenida Bento Gonçalves, no Barreiro, na noite deste sábado, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.



O alerta foi dado às 21h04, com a indicação de uma queda de uma pessoa à avenida Bento Gonçalves, no Barreiro, disse a mesma fonte, adiantando o "óbito foi declarado" com a chegada ao local de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Barreiro.



Desconhecem-se as causas da morte e a idade da vítima.



"O corpo já foi retirado do local", adiantou fonte do CDOS de Setúbal.



No local estiveram os Bombeiros do Barreiro Sul e Sueste, o Serviço Municipal de Proteção Civil, Polícia Marítima e a PSP.