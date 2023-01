Mulher encontrada morta na Mealhada

Uma mulher, de 62 anos, foi encontrada morta, este sábado, num espaço de recuperação de toxicodependentes, em Luso, na Mealhada.O alerta para a ocorrência foi dado durante a manhã para as autoridades. Os Bombeiros Voluntários da Mealhada encontraram a vítima já em paragem cardiorrespiratória e iniciaram manobras de reanimação.Quando o INEM chegou ao local, já não conseguiu reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local.As equipas médicas que chegaram em primeiro lugar disseram não haver indícios de violência e envenenamento e, por isso, trataram o caso como morte súbita.No entanto, ao que oapurou, a GNR esteve no local, mas devido a suspeitas de crime, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária que durante esta tarde está a realizar diligências.