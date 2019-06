Mulher encontrada morta no rio Fervença em Bragança

Uma mulher, com cerca de 70 anos, foi encontrada morta ao início da manhã deste sábado, junto ao rio Fervença, em Bragança.Segundo o que oapurou junto de fonte oficial do CDOS de Bragança, a vítima estava desaparecida deste esta sexta-feira à tarde.Após o desaparecimento foram acionadas as buscas, mas a idosa acabou por aparecer apenas este sábado, às 07h46, já sem vida.Ainda não são conhecidas as causas da morte da mulher.Os Bombeiros de Bragança e a PSP estiveram no local. No total, foram mobilizados para esta ocorrência 22 operacionais, apoiados por oito viaturas.