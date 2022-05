Mulher encontrada morta no rio Leça em Alfena

Uma mulher de cerca de 70 anos foi encontrada morta, ao final da manhã desta segunda-feira, no rio Leça, no lugar de Punhete, em Alfena, concelho de Valongo.

O alerta foi dado pouco depois das 12h00. Tudo indica que se trata da mesma mulher, residente nas proximidades, que tinha sido dada como desaparecida na manhã do último sábado. Ao local foram chamados os Bombeiros de Ermesinde, que fizeram a remoção do corpo para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

A GNR de Alfena tomou conta da ocorrência, tendo sido acionada ainda a Polícia Judiciária do Porto, embora tudo indique que não tenha havido intervenção de terceiros.