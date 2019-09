Mulher encontrada morta num poço em Vila Nova de Famalicão

Uma mulher com cerca de 65 anos foi, esta terça-feira de manhã, retirada sem vida de um poço na freguesia de Joane, em Vila Nova de Famalicão. Não haverá indícios de crime.O caso foi comunicado cerca das 09h34, por um popular, através do 112. Segundo a informação, a mulher terá sido vista a dirigir-se ao poço num terreno na rua de Ruivos, em Joane.Os bombeiros Famalicenses foram para o local, assim como a VMER de Vila Nova de Famalicão. Uma equipa de resgate entrou no poço de grande profundidade e acabou por localizar a mulher. Foi retirada e ainda foram feitas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.A GNR de Joane esteve no local e a remoção do cadáver para a morgue do Hospital de Famalicão acabou por ser autorizada cerca das 11h30.