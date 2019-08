Mulher encontrada morta pelo companheiro em Braga

Uma mulher com cerca de 70 anos foi encontrada morta em casa, em Celeirós, Braga, este sábado de madrugada.A vítima terá sofrido uma queda durante a tarde, mas não foi ao hospital. Terá seguido para casa, onde acabou por morrer. A PJ de Braga foi ao local, mas afasta, para já, a hipótese de crime.O cadáver foi encontrado pelo companheiro da vítima no chão de casa, já de madrugada. O homem alertou as autoridades e os meios de socorro. O óbito acabou por ser declarado no local.O companheiro terá contado que a mulher caiu durante a tarde. Só a autópsia poderá ajudar a esclarecer a causa da morte.