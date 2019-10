Mulher enfrenta pistola de assaltante com duas tesouras

De mãos nos bolsos, o assaltante entrou quarta-feira ao início da noite numa loja de serviços para animais de estimação em Benfica, Lisboa.O homem, que foi descrito como aparentando 20 a 30 anos, sacou de uma pistola e exigiu: "Dá cá tudo!" A mulher que estava ao balcão enfrentou-o com uma tesoura em cada mão e o assaltante fugiu.Quando a PSP chegou ao local, minutos após o alerta, a mulher de 45 anos ainda estava nervosa. O homem que se tinha apresentado tranquilamente ao balcão era afinal um ladrão. A pistola, que a vítima descreveu como "de cor preta", ia guardada no bolso direito do assaltante.A arma foi apontada à mulher, que, surpreendida, não hesitou em agarrar duas tesouras que estavam no balcão. Com uma delas em cada mão enfrentou o assaltante armado. O frente a frente durou perto de um minuto, sem agressões. Com a velocidade com que apareceu, o ladrão fugiu a pé na rua.A PSP suspeita que se pudesse tratar de uma pistola falsa. No entanto, a tentativa de roubo foi comunicada à Polícia Judiciária.